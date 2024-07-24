Олимпиада: расписание и результаты матчей 24 июля в футболе и регби

Сегодня, 18:23
В среду, 24 июля, стартовала соревновательная программа летних Олимпийских игр-2024 в Париже. За два дня до церемонии открытия прошли первые матчи в турнирах по футболу и регби.
Приводим результаты и расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр — московское.
Группа В. Аргентина — Марокко — 2:2
Группа С. Узбекистан — Испания — 1:2
18.00. Группа А. Гвинея — Новая Зеландия
18.00. Группа С. Египет — Доминиканская Республика
20.00. Группа В. Ирак — Украина
20.00. Группа D. Япония — Парагвай
22.00. Группа А. Франция — США
22.00. Группа D. Мали — Израиль
Группа B. Австралия — Самоа — 21:14
Группа B. Аргентина — Кения — 31:12
Группа C. Франция — США — 12:12
Группа C. Фиджи — Уругвай — 40:12
18.30. Группа А. Ирландия — ЮАР
19.00. Группа А. Новая Зеландия — Япония
20.00. Группа B. Австралия — Кения
20.30. Группа B. Аргентина — Самоа
21.00. Группа C. Франция — Уругвай
21.30. Группа C. Фиджи — США
22.00. Группа А. Ирландия — Япония
22.30. Группа А. Новая Зеландия — ЮАР
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию в онлайн версии значатся в календаре эфиров официального сайта Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала.