Олимпийские игры 2024: даты проведения и когда церемония открытия Олимпиады в Париже

Летняя Олимпиада 2024 пройдет в Париже с 24 июля по 11 августа 2024 года. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.

Церемония открытия Летних Олимпийских игр-2024 состоится 26 июля. Впервые в истории Олимпиад открытие пройдет не на стадионе, а на фоне знаковых достопримечательностей французской столицы — на реке Сене. Более 160 лодок провезут команд-участниц соревнований по шестикилометровому маршруту.

Сборная России не выступит на Олимпиаде во Франции из-за международных санкций. На Игры-2024 россияне будут допущены в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

Ознакомиться с основной информацией об Играх-2024 в Париже можно в нашем материале на сайте «СЭ».