Олимпийские игры-2024 в Париже объявлены закрытыми

В Париже на стадионе «Стад де Франс» завершилась церемония закрытия Олимпиады-2024.

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах объявил соревнования официально закрытыми. После этого пловец Леон Маршан (Франция), настольный теннисист Сунь Инша (Китай), марафонец Элиуд Кипчоге (Кения), борец Михаин Лопес (Куба), дзюдоист Тедди Ринер (Франция), пловчиха Эмма Маккеон (Австралия) и боксер Синди Нгамба (команда беженцев) торжественно задули олимпийский огонь.

Затем на сцене «Стад де Франс» была исполнена песня Фрэнка Синатры «My Way», которая завершила церемонию закрытия Олимпиады.

Игры проходили в Париже с 26 июля по 11 августа.

Всего на Олимпиаде было разыграно 329 комплектов медалей в 32 видах спорта. Победителем медального зачета стала сборная США (40 золотых, 44 серебряных и 43 бронзовых награды), на втором месте — Китай (40 золотых, 27 серебряных, 24 бронзовых медали), на третьей строчке — Япония (20 золотых, 12 серебряных, 13 бронзовых награды).

Следующая летняя Олимпиада пройдет в 2028 году в Лос-Анджелесе (США).