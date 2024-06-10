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Париж-2024

Сегодня, 20:00

Олимпийские игры: где будет проходить Олимпиада в 2024 году

Летняя Олимпиада-2024 пройдет с 26 июля по 11 августа
Сергей Баюшкин
редактор интернет отдела
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни.
Олимпийские кольца на фоне Эйфелевой башни.
Фото Reuters
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Летние Олимпийские игры 2024 пройдут в Париже с 24 июля по 11 августа 2024 года. В столицу Франции приедет около 10 тысяч спортсменов из 206 стран. Атлеты разыграют 329 комплектов медалей.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоится 26 июля. Впервые в истории Игр открытие пройдет не на стадионе, а на фоне знаковых достопримечательностей французской столицы — на реке Сене. Более 160 лодок провезут команд-участниц соревнований по шестикилометровому маршруту.

Сборная России не выступит на Олимпиаде во Франции из-за международных санкций. На Игры-2024 россияне будут допущены в нейтральном статусе в индивидуальных видах спорта.

Ознакомиться с основной информацией об Играх-2024 в Париже можно в нашем материале на сайте «СЭ».

Логотип Олимпийских игр в&nbsp;Париже. Олимпийские игры 2024: основная информация — когда и где пройдут, медальный прогноз и выступит ли Россия
Олимпиада
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