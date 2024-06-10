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Париж-2024

Сегодня, 14:00

Тихонов: «В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы же будем смотреть не только лягушатников»

Зарина Халимхонова
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Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов в комментарии для «СЭ» объяснил, почему стоит транслировать в России Олимпийские игры в Париже.

«В России нужно транслировать Олимпиаду. Мы этим подчеркнем, что спорт в нашей стране уважают. Мы же не только лягушатников будем смотреть, но и спорт высших достижений, чтобы сравнить наши результаты. Спорт высших достижений — украшение любой державы. Не сомневаюсь, что результаты наших спортсменов были бы выше. Убежден, что такого большого интереса без участия России Олимпийские игры не вызовут. Потому что без конкуренции неинтересно», — сказал Тихонов «СЭ».

В декабре 2023 года МОК допустил на Олимпиаду спортсменов из России в нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев. При этом россияне не допущены на церемонию открытия Игр и не будут учтены в медальном зачете. Также российские атлеты не смогут выступить в командных видах спорта.

Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
Александр Тихонов
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