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Париж-2024

Сегодня, 17:53

Олимпийский чемпион Браз пропустит Игры в Париже из-за дисквалификации за допинг

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Олимпийский чемпион 2016 года в прыжках с шестом Тьяго Браз дисквалифицирован за нарушение антидопинговых правил, сообщается на сайте Независимого органа по борьбе с негативными проявлениями в легкой атлетике (AIU).

Дисквалификация 30-летнего спортсмена отсчитывается с 28 июля 2023 года до 30 ноября 2024 года. В его допинг-пробе были обнаружены следы остарина.

AIU изначально был намерен отстранить Браза на четыре года, однако дисциплинарный трибунал принял решение о 16-месячной дисквалификации. Отмечается, что спортсмен употребил добавку с рекомендации своих врачей.

В 2016 году на Играх в Рио-де-Жанейро Браз завоевал золото в прыжках с шестом. На прошедшей в 2021 году Олимпиаде в Токио бразилец стал обладателем бронзовой награды.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

легкая атлетика
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