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Париж-2024

Сегодня, 12:59

Олимпийский чемпион считает неразумным решение не показывать Игры в России

Виктория Кравченко
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Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился мнением о решении не показывать Олимпийские игры на российском ТВ.

«Решение не показывать по телевидению Олимпиаду — не совсем правильное. Конечно, есть значительная часть людей, которая будет бойкотировать просмотр Игр, но есть и те, кто хочет посмотреть красивый спорт, не учитывая политических аспектов. Не очень разумно лишать людей возможности смотреть Олимпийские игры.

Мы живем в демократическом государстве — не то, что Запад. Беззаконные государства навязывают нам, что живут в демократическом обществе, но это не так. Поэтому, подтверждая тезис о нашей стране, нельзя лишать людей права выбора: смотреть Олимпиаду или не смотреть. Олимпийские игры нужно показывать. А дальше пусть народ принимает решение», — цитирует Васильева Sport24.

Ранее сообщалось, что Первый канал, ВГТРК и «Матч ТВ» решили не приобретать права на трансляцию соревнований Олимпиады в Париже и впервые за 40 лет Игры не будут показывать по российскому телевидению.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Sport24
Олимпиада
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