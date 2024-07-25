Олимпийский чемпион заявил, что американцы писали письма о допуске россиян на Игры-2024

Олимпийский чемпион по вольной борьбе Заурбек Сидаков рассказал, что американские спортсмены пытались добиться допуска россиян на Игры-2024 в Париже.

«Они наоборот хотят, чтобы мы боролись. Они даже говорили, что какие-то письма писали, чтобы нас допустили. Молодцы, они за то, чтобы наша команда выступила, но что поделать», — сказал Сидаков журналисту Вячеславу Абдусаламову на его YouTube-канале.

МОК допустил до участия в Олимпийских играх-2024 десятерых российских борцов, несмотря на 16 завоеванных лицензий. В результате спортсмены приняли единогласное решение не участвовать в предстоящих соревнованиях.