Олимпийский флаг повесили вверх ногами на церемонии открытия Игр в Париже

Олимпийский флаг вверх ногами установили на церемонии открытия Олимпиады-2024.

Официальная и заключительная часть церемонии открытия Игр-2024 проходит на площади Трокадеро. Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимают участия в мероприятии.

Игры в Париже продлятся до 11 августа. Российские атлеты выступят в нейтральном статусе без флага и гимна. К Олимпиаде были допущены всего 15 россиян: семь теннисистов, три велогонщика, три представителя гребли на байдарках и каноэ, одна представительница прыжков на батуте и один пловец.

«СЭ» ведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024.