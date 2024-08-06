Призер Игр в Токио Красных: «Олимпиада — праздник спорта. Альтернативных соревнований у нас пока нет»

Серебряный призер Олимпийских игр в Токио Александр Красных в интервью «СЭ» ответил на призывы отказаться от просмотра Олимпиады в Париже.

«Олимпийские игры — это большой праздник спорта. Именно в эти две недели весь мир проявляет живой интерес даже не к самым популярным дисциплинам. Пусть даже и не разбираются дотошно в происходящем, но смотрят — просто потому, что это красиво. Дети видят запоминающуюся картинку.

Посмотрите хотя бы на трибуны при заплывах Маршана, когда весь стадион единогласно скандировал имя своего кумира. Такие моменты влюбляют в спорт, мотивируют самому заниматься спортом. Альтернативных соревнований у нас пока нет. И если оценить интерес людей хотя бы по просмотрам в соцсетях, то мы увидим, что и в России за Олимпиадой следят активно. Находят трансляции, смотрят за лучшими в мире", — сказал Красных.

Ранее ряд российских депутатов заявили об отсутствии у россиян интереса к соревнованиям в столице Франции.