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Париж-2024

Сегодня, 18:00

Олимпийский турнир по теннису в Париже 2024: даты и место проведения

Олимпийский турнир по теннису пройдет с 27 июля по 4 августа в Париже
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Даниил Медведев.
Фото Global Look Press
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Олимпийский турнир по теннису в Париже пройдет с 27 июля по 4 августа на стадионе «Ролан Гаррос». Участие в соревнованиях примут 172 спорстмена в 5 дисциплинах (одиночный разряд как для мужчин, так и для женщин; парный разряд, а также микст с участием как женщины, так и мужчины).

Олимпийский турнир будет проходить по правилам ITF. В рамках соревнований 64 игрока будут играть на выбывание, проигравшие в полуфиналах сразятся за бронзовую медаль. Матчи будут проходить в формате двусетовиков.

Всего будет разыграно 5 комплектов медалей: в мужском и женском одиночных разрядах, парном и миксте.

7 марта 2024 года Международная федерация тенниса допустила российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе во всех дисциплинах. Спортсмены будут квалифицированы по рейтингу на 10 июня 2024 года. Однако по решению МОК российские и белорусские спорстмены не смогут принять участия в парных соревнованиях.

Главная информация о предстоящих Олимпийских играх в Париже доступна в материале на сайте «СЭ».

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