Орбан: «Открытие Олимпиады показало, что у Запада нет общей моральной основы»

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о моральных ценностях Запада на примере церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла в Париже в пятницу.

«Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», — цитирует РИА Новости Орбана со ссылкой на телеканал M1.

По словам венгерского политика, Запад думает, что национальные государства больше не существуют, и поэтому они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль.

Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Например, предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск написал, что это было крайне неуважительно по отношению к христианам.