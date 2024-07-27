Орбан: «Открытие Олимпиады показало, что у Запада нет общей моральной основы»

Сегодня, 17:21
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказался о моральных ценностях Запада на примере церемонии открытия Олимпийских игр, которая прошла в Париже в пятницу.
«Нет общей морали — если вы смотрели вчерашнее открытие Олимпийских игр, вы могли это видеть», — цитирует РИА Новости Орбана со ссылкой на телеканал M1.
По словам венгерского политика, Запад думает, что национальные государства больше не существуют, и поэтому они отрицают, что существуют общие культура и строящаяся на ней общая мораль.
Многие пользователи соцсетей выразили возмущение увиденной на церемонии открытия Олимпиады пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).
Например, предприниматель, инженер и миллиардер Илон Маск написал, что это было крайне неуважительно по отношению к христианам.