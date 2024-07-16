Оргкомитет Олимпиады оценил убытки от возможного отказа от водной части церемонии открытия

Организационный комитет Олимпиады-2024 в Париже оценил в 255 миллионов евро убытки от возможного отказа от водной части церемонии открытия, сообщает Le Monde.

В распоряжение издания попали служебные документы организаторов. Согласно ним, в оргкомитете рассматривали альтернативные сценарии организации церемонии открытия, чтобы исключить водную часть мероприятия, если будет доказана террористическая угроза.

«Помимо репутационных рисков для Франции, операционные и финансовые последствия будут значительными, если не нереальными», — сказано в документах.