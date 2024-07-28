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Париж-2024

Сегодня, 14:00

Оргкомитет Олимпиады в Париже объяснил удаление ролика о церемонии открытия

Алина Савинова
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Директор по коммуникациям оргкомитета Олимпиады в Париже Энн Дескам заявила, что удаление ролика об открытии Игр-2024 с официальных ресурсов связано с геоблокировкой.

«Это связано с геоблокировкой», — приводит РИА Новости слова Дескам.

Ранее стало известно, что видео с подборкой самых ярких моментов церемонии открытия Олимпийских игр в Париже исчезло с официального сайта и оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

Церемония открытия Олимпиады в&nbsp;Париже. «Церемония закрытия человечества». Мировая реакция на дикое олимпийское шоу в Париже

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
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