Основатель клуба Gor MMA Азизян раскритиковал МОК за отношение к российскому спорту

Главный тренер и основатель клуба Gor MMA Гор Азизян прокомментировал позицию МОК по участию российских спортсменов в Олимпиаде.

«Я был в Париже до начала Олимпиады. Мой боец Магомед Саидов должен был драться за пояс лиги Ares. Мы сделали вес, но утром не обнаружили нашего соперника в отеле. Очень был зол на Париж. Такие выходки со стороны МОК сильно помешают мотивировать молодое поколение тренироваться, чтобы стать олимпийскими чемпионами. Это такой вонючий камень в сторону олимпийского движения.

Слава богу, в ММА такого нет. ММА во время коронавируса не закрыли. Когда пошла информационная война против России, в ММА не было такой истерии. Благодарен этому виду спорта, где нашим бойцам дают возможность драться», — цитирует Азизяна MMA.Metaratings.ru.

Олимпийские игры в Париже завершатся 11 августа. До участия в соревнованиях было допущено 15 спортсменов из России, которые обязаны выступать в нейтральном статусе. Также действует запрет на демонстрацию государственной символики РФ, а результаты россиян не будут учитываться в общем медальном зачете Игр.