Овечкин — об участии россиян в нейтральном статусе на Олимпиаде: «Не вижу ничего плохого»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал о своем отношении к российским спортсменам, которые выступали на Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе.

«Если взять тот же Пекин, когда все были в нейтральном статусе, их же никто не осуждал? Не вижу ничего плохого», — цитирует Овечкина «Чемпионат».

Российские спортсмены завершили выступления на Олимпийских играх, которые проходят в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В активе национальной команды одна медаль — теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер завоевали серебро олимпийского турнира в парном разряде. Всего на Играх в Париже выступили 15 россиян в пяти видах спорта.

38-летний Овечкин за карьеру трижды принимал участие в Олимпиаде — в 2006, 2010 и 2014 годах.