Свентек и Паолини вышли во второй круг олимпийского теннисного турнира в Париже

Итальянская теннисистка Ясмин Паолини обыграла румынку Ану Богдан в первом круге Олимпиады в Париже — 7:5, 6:3.

В параллельном матче Игр полька Ига Свентек также оказалась сильнее румынской теннисистки Ирины-Камелия Бегу и вышла во второй круг — 6:2, 7:5.

Во втором круге Паолини сыграет с победителем матча Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия), а Свентек — с победителем встречи Надя Подороска (Аргентина) — Диан Парри (Франция).

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1-й круг

Ясмин Паолини (Италия) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:3

Ига Свентек (Польша) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:2, 7:5