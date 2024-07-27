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Париж-2024

Сегодня, 15:01

Свентек и Паолини вышли во второй круг олимпийского теннисного турнира в Париже

Виктория Кравченко
Игра Свентек.
Фото Reuters
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Итальянская теннисистка Ясмин Паолини обыграла румынку Ану Богдан в первом круге Олимпиады в Париже — 7:5, 6:3.

В параллельном матче Игр полька Ига Свентек также оказалась сильнее румынской теннисистки Ирины-Камелия Бегу и вышла во второй круг — 6:2, 7:5.

Во втором круге Паолини сыграет с победителем матча Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия), а Свентек — с победителем встречи Надя Подороска (Аргентина) — Диан Парри (Франция).

Теннис

Париж (Франция)

Олимпийские игры

Женщины

Одиночный разряд

1-й круг

Ясмин Паолини (Италия) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:3

Ига Свентек (Польша) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:2, 7:5

«Stade Roland Garros».
Теннис
Олимпиада
Ига Свентек
Ясмин Паолини
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