Свентек и Паолини вышли во второй круг олимпийского теннисного турнира в Париже

Сегодня, 15:01
Итальянская теннисистка Ясмин Паолини обыграла румынку Ану Богдан в первом круге Олимпиады в Париже — 7:5, 6:3.
В параллельном матче Игр полька Ига Свентек также оказалась сильнее румынской теннисистки Ирины-Камелия Бегу и вышла во второй круг — 6:2, 7:5.
Во втором круге Паолини сыграет с победителем матча Магда Линетт (Польша) — Мирра Андреева (Россия), а Свентек — с победителем встречи Надя Подороска (Аргентина) — Диан Парри (Франция).
Теннис
Париж (Франция)
Олимпийские игры
Женщины
Одиночный разряд
1-й круг
Ясмин Паолини (Италия) — Ана Богдан (Румыния) — 7:5, 6:3
Ига Свентек (Польша) — Ирина-Камелия Бегу (Румыния) — 6:2, 7:5