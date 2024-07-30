Колобков назвал странной ситуацию с кражами в Олимпийской деревне

Бывший министр спорта России Павел Колобков прокомментировал информацию о массовых кражах в Олимпийской деревне Парижа.

Ранее стало известно о пяти жалобах о кражах.

«Кражи в Олимпийской деревне — это совершенно странная ситуация, тем более что речь идет о массовых случаях. Олимпийская деревня полностью закрыта от посторонних лиц, в ней обычно живут только спортсмены, тренеры, иногда немного официальных лиц и персонал. Единожды, это было в 1992 году во время Игр в Барселоне, один наш спортсмен оставил у телефона кошелек с деньгами, а когда вернулся — его там уже не было», — приводит слова Колобкова ТАСС.

Олимпийские игры-2024 в Париже проходят с 26 июля по 11 августа.