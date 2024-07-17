Колобков: «Я точно буду болеть за российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде и завоюют медали»

Бывший министр спорта России и олимпийский чемпион Павел Колобков ответил на вопрос о возможной реакции общественности на решение российских спортсменов участвовать в Олимпиаде в нейтральном статусе.

«В России много любителей спорта, и они все разные. У кого-то решение спортсменов поехать на Олимпиаду может вызвать негатив, у кого-то — нет. Я точно буду болеть за российских спортсменов, которые участвуют в Олимпиаде и завоюют медали. Желаю им успеха», — цитирует Metaratings.ru Колобкова.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа 2024 года.