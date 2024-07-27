Павлиашвили: «Олимпийское движение состоит из людей, а не инопланетян. Их бог по-любому накажет. Это шабаш, а не спорт»

Известный певец Сосо Павлиашвили в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже.

«Их бог по-любому накажет. У них нет будущего, их ждет одиночество. Эти твари служат сатане. Олимпийское движение состоит из людей, а не инопланетян. Но все, что сегодня происходит — это финансируется. С безграничным уважением отношусь к спортсменам. Знаю, что такое их труд. Очень хорошо, что российские спортсмены, за исключением некоторых, не принимают там участие. Это уже не спорт, это шабаш. Запускуют в спорт переделанных мужиков в юбках. Где тут логика? Мир уже сошел с ума. Рамки перешели, границы сожжены. Все стало античеловечным», — сказал Павлиашвили «СЭ».

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля в Париже. Игры продлятся до 11 августа.