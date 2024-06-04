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Париж-2024

Сегодня, 12:57

Песков назвал абсолютной клеветой утверждения, что РФ пытается сорвать Олимпиаду в Париже

Ана Горшкова
Корреспондент
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал доклад Microsoft о том, что Россия якобы пытается дискредитировать Олимпийские игры в Париже.

«Огульная критика, которая не имеет под собой никакой аргументации, ничего. К сожалению, мы все чаще с такой [критикой] сталкиваемся, но она не имеет никакого отношения к реальности, это является абсолютной клеветой и ничем более», — приводит слова Пескова ТАСС.

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Летняя Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены смогут выступить на Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. Россиянам будет запрещено демонстрировать любую связь со своей страной, их результаты не будут учтены в медальном зачете.

Источник: ТАСС
Олимпиада
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