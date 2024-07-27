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Париж-2024

27 июля, 23:16

Песков — о церемонии открытия Олимпиады: «Имели место отвратительные моменты»

Дмитрий Песков.
Фото Global Look Press
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков поделился впечатлениями от церемонии открытия Олимпиады в Париже. Как признался чиновник, целиком посмотреть мероприятие ему не удалось.

«Видел разные выжимки и так далее, то есть большую часть материала я сам, лично посмотрел. Действительно, имели место совершенно отвратительные моменты. По опыту Олимпиады-2014 я знаю, что сценарий согласовывается с МОК. Странности Французской Республики нам известны давно. Но то, что это согласовал МОК на такую мощную международную аудиторию, — в это трудно поверить, но, к сожалению, это реальность», — приводит ТАСС слова пресс-секретарь президента РФ.

По мнению Пескова, МОК таким образом встал «на совершенно скользкую дорожку».

«Это отвратительно, а главное — это запрещено по закону в нашей стране. Можно только радоваться, что наши зрители этого не видели», — добавил Песков.

Ранее американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

Олимпийские игры-2024 проходят с 26 июля по 11 августа. 15 российских спортсменов принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

Делегация Южной Кореи, перевернутый олимпийский флаг, танцоры во&nbsp;время шоу. Открытие Игр-2024: ошибка в представлении Кореи, перевернутый олимпийский флаг и пародия на «Тайную Вечерю»

Источник: ТАСС
МОК
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