Песков: «Режиссерская идея открытия Олимпиады интересная, но в ней есть ложка дегтя»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков оценил режиссерскую идею открытия Олимпийских игр в Париже.

Церемония открытия Олимпиады-2024 состоялась 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей за ряд провокационных эпизодов. В частности, пользователи соцсетей по всему миру возмутились пародией на работу Леонардо да Винчи «Тайная вечеря».

«Как режиссерская идея мне (церемония открытия Олимпиады в Париже) понравилась. Действительно первый раз сделали весь город ареной для церемонии. Сама по себе идея для меня показалась очень необычной и красивой. Можно было бы говорить, что это была хорошая церемония открытия, если бы не эти ужасающие эксцессы, которые были заложены сценаристами. Ужасающие, отвратительнейшие. Это стало той огромной ложкой дегтя, которая навсегда испортила эту бочку меда», — приводит слова Пескова РИА Новости.

28 июля ролик с подборкой самых ярких моментов церемонии открытия Игр-2024 исчез с официального сайта и оргкомитета Олимпиады на платформе YouTube.

Позже Международный олимпийский комитет (МОК) принес извинения из-за «определенных моментов» на шоу в Париже.