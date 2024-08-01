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Париж-2024

Сегодня, 21:03

Плющенко о перевернутом олимпийском флаге: «Это знак, который показывает некоторым странам, что они идут не туда»

Алина Савинова
Евгений Плющенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко в Telegram-канале прокомментировал ситуацию с перевернутым олимпийским флагом на церемонии открытия Олимпиады в Париже.

К своему посту фигурист прикрепил видео вывешенного в Москве баннера с перевернутыми олимпийскими кольцами, что является отсылкой на ошибку организаторов Игр-2024.

«Блестящая история про перевернутый олимпийский флаг на открытии. Такие совпадения — это как знаки, которые показывают: «Люди, очнитесь!» И даже не люди, а правительства некоторых стран — вы идете не туда. Поэтому креатив, который сделали — это прекрасно. Мы должны свою линию тоже гнуть. Мы должны отстаивать свои интересы. И вообще, мир перевернулся с ног на голову, а Олимпиада стала политической игрой», — написал Плющенко.

Также он выразил уверенность, что справедливость восторжествует, и российские атлеты вернутся на Олимпийские игры в статусе лидеров.

Церемония открытия Олимпийских игр-2024 в&nbsp;Париже. «Блевать охота от такого открытия Олимпиады». Почему оправдывается оргкомитет Игр

Церемония открытия Игр-2024 прошла 26 июля в Париже под проливным дождем. В первые в истории шоу состоялось вне стадиона. Во время церемонии олимпийский флаг возле Эйфелевой башни был повешен на флагшток в перевернутом виде.

Олимпиада в столице Франции завершится 11 августа. В соревнованиях принимают участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Среди россиян на Игры были допущены всего 15 спортсменов, которые выступают в нейтральном статусе.

Источник: https://t.me/evgeniplushenkoofficial/284
Олимпиада
Евгений Плющенко
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