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Париж-2024

Сегодня, 14:55

Плющенко сообщил, что готов был бы выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

Виктория Кравченко
Евгений Плющенко.
Фото «СЭ»
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что был бы готов выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.

«Если бы я был на месте спортсменов, я бы поехал и доказал бы, что я лучший и представляю нашу страну», — цитирует Плющенко ТАСС.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.

В четверг, 4 июля, МОК опубликовал обновленный список допущенных до турнира россиян. В него вошли 22 представителя 8 видов спорта.

Источник: https://tass.ru/sport/21358495
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