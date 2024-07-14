Плющенко сообщил, что готов был бы выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом

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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко рассказал, что был бы готов выступить на Олимпиаде под нейтральным флагом.
«Если бы я был на месте спортсменов, я бы поехал и доказал бы, что я лучший и представляю нашу страну», — цитирует Плющенко ТАСС.
Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Олимпиаде в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах.
В четверг, 4 июля, МОК опубликовал обновленный список допущенных до турнира россиян. В него вошли 22 представителя 8 видов спорта.