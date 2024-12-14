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Париж-2024

Сегодня, 13:35

Почетный президент ОКР Жуков назвал событие, которое разочаровало его в 2024 году

Артем Бухаев
Корреспондент
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Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самом разочаровывающем спортивном событии в 2024 году.

«Разочаровало то, что Олимпиада прошла практически без участия наших спортсменов», — сказал Жуков «СЭ».

Летние Олимпийские игры-2024 прошли в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские и белорусские спортмены выступали в нейтральном статусе. На прошедших играх Россия завоевала только одну медаль: серебро в паре завоевали теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер.

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Александр Жуков
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