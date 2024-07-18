Покровская о россиянах на Олимпиаде: «Посмотрим, какое отношение будет к тем, кто решил ехать»

Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская прокомментировала «СЭ» финальный список российских спортсменов, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2024.

«Вы же знаете, что мы в принципе отстранены от этого мероприятия. Посмотрим, какое отношение будет к тем, кто решил ехать. Получается, что мы как будто бы ни при чем. Очень жаль, что нас не будет на этом празднике жизни», — сказала Покровская «СЭ».

Ранее МОК опубликовал окончательный список россиян, которые выступят на Олимпиаде-2024. В него вошли 15 российских спортсменов.

Игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.