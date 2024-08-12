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Париж-2024

Сегодня, 20:04

Покровская заявила, что у нее остались гадкие впечатления от Олимпиады в Париже

Виктория Кравченко
Татьяна Покровская.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Главный тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская поделилась мнением об Олимпиаде в Париже. Она отметила, что у нее остались гадкие впечатления от Игр.

«Свели еще с религией. Сатана пришел на землю? И потом, гендерность на этих Играх во главу угла встала. У меня гадкое в целом впечатление. Хотя спортсмены боролись честно, но вот все, что было вокруг. А как триатлонисты своим здоровьем рисковали, соревнуясь в грязной Сене», — цитирует Покровскую РИА «Новости».

Вчера, 11 августа, Покровская в комментарии «СЭ» оценила решение главы МОК Томаса Баха не переизбираться на новый срок.

Олимпийские игры в Париже завершились 11 августа. Победителем неофициального медального зачета стала сборная США, завоевавшая 126 медалей разной пробы.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Татьяна Покровская
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