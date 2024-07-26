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Париж-2024

Сегодня, 18:33

Польша направила полицейских и собак для помощи в обеспечении безопасности на Олимпиаде

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Польша направила в Париж 40 полицейских и 12 собак для обеспечения безопасности во время проведения Олимпийских игр.

«Для службы в рамках совместных патрулей с французскими полицейскими было откомандировано 40 офицеров, в том числе 28 полицейских из отделений по предупреждению и 12 проводников и служебных собак, предназначенных для поиска взрывчатых веществ», — говорится в сообщении польской полиции, которое приводит РИА «Новости».

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в столице Франции с 26 июля по 11 августа. В них примут участие 15 спортсменов из России, которые выступят в нейтральном статусе, без флага и гимна. Церемония открытия Игр пройдет в пятницу, 26 июля, и начнется в 20.30 (мск).

«СЭ» проведет трансляцию церемонии открытия Олимпиады-2024 в Париже.

Источник: РИА «Новости»
Олимпиада
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