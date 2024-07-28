Польский гостелеканал уволил комментатора за критику церемонии открытия Игр-2024

Польский государственный телеканал TVP отстранил от работы по освещению Олимпиады-2024 спортивного комментатора Пшемыслава Бабяжа. Это связано с высказанной им критикой в адрес церемонии открытия Игр в Париже.

«Взаимопонимание, толерантность, примирение — это не только основные олимпийские идеи, это также основа стандартов, которыми руководствуется новое Польское телевидение», — говорится в объявлении на сайте телеканала.

60-летний Бабяж во время трансляции церемония открытия Олимпиады в Париже сказал: : «Мир без неба, народов и религий. Это видение мира, который должен объять всех. Это видение коммунизма, к сожалению».

Церемония открытия Олимпиады-2024 впервые в истории проходила не на стадионе, а в городе. Представители России и Белоруссии по решению организаторов не принимали участия в мероприятии.