После отказа борцов от участия в Олимпиаде в заявке россиян осталось 14 спортсменов

Заявка россиян на Олимпиаду-2024 после отказа борцов от поездки в Париж теперь насчитывает всего 14 человек. При этом, теннисистка Елена Веснина пока ждет решения комиссии МОК.

Полностью список участников Игр в Париже на 6 июля выглядит следующим образом:

Теннис: Даниил Медведев, Роман Сафиуллин, Павел Котов, Екатерина Александрова, Мирра Андреева, Диана Шнайдер, Елена Веснина (ожидание решения комиссии).

Велошоссе: Тамара Дронова, Алена Иванченко, Глеб Сырица.

Прыжки на батуте: Анжела Бладцева.

Гребля на каноэ: Алексей Коровашков, Захар Петров.

Плавание: Евгений Сомов.

Российские спортсмены могут выступить на Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе при соблюдении ряда условий и прохождении процедуры допуска. Свое одобрение дают международные федерации по видам спорта и комиссия Международного олимпийского комитета (МОК). В командных видах участие россиян исключено.