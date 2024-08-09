Посольство во Франции получило сведения о содержании задержанного перед Олимпиадой россиянина

Посольство РФ во Франции получило данные о месте содержания задержанного россиянина, которого подозревают в дестабилизации обстановки в Париже во время Олимпиады.

24 июля исполняющий обязанности главы МВД Франции Жеральд Дарманен подтвердил задержание гражданина России. Прокуратура возбудила судебное расследования по факту «сотрудничества с иностранным государством с целью разжигания вражды во Франции».

В посольстве заявили, что сразу после заявления Дарманена запросили разъяснения у французских властей по поводу ситуации с задержанным россиянином.

«По состоянию на сегодняшний день, получили от МИД Франции подтверждение факта задержания россиянина и сведения о месте его содержания», — приводит РИА Новости слова представителя посольства.

Посольство РФ во Франции также потребовало обеспечить консульский доступ к задержанному россиянину и продолжает работу по защите его прав и интересов. По информации СМИ, задержанным во Франции россиянином является 40-летний Кирилл Грязнов, за которым с мая за ним наблюдали разведслужбы ряда европейских стран.

23 июля стало известно, что 4360 человек не получили допуск на Олимпиаду, так как могли представлять угрозу для проведения соревнований.