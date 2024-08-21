Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Календарь
Медальный зачет
Новости
Статьи
Париж-2024
Пекин-2022
Пхенчхан-2018
Токио-2020
Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Милан-2026
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Париж-2024

Сегодня, 15:37

Поздняков назвал Олимпиаду в Париже пустой страницей для России

Антон Бабошин
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился впечатлениями от недавно завершившихся Олимпийских игр в Париже.

«По поводу Игр в Париже достаточно много мнений: есть как положительные, так и отрицательные. Моя позиция — без участия сборной России, включающей в себя целый ряд мировых лидеров в самых разных дисциплинах, ни полноценными, ни справедливыми эти соревнования считать нельзя. В МОК, к сожалению, политический заказ одержал верх над спортивными принципами. Поэтому для нас парижская страница олимпийской истории — пустая, без текста, и уже перевернута», — сказал Поздняков журналистам.

В Париже выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе с запретом на демонстрацию принадлежности к РФ. Из них только Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в теннисе удалось попасть на пьедестал женского турнира в парном разряде.

Олимпиада
Станислав Поздняков
ОКР
1
0
Читайте также
Чемпионат Франции по футболу: основная информация о сезоне-2024/25
Экс-следователь ВАДА требует создания независимого антидопингового агентства
Опубликованы кадры брошенных позиций ВСУ в Нью-Йорке с американским оружием
Лучший теннисист мира смешно оправдался за допинг. Список других нелепых отмазок, которые приняли в ВАДА
Кадыров презентовал Путину макет названного в честь президента района Грозного
На Западе назвали последствия решения Киева о запрете УПЦ
Популярное видео
«Трактор» уверенно переиграл «Авангард»
Аскаров попросил обмен из «Нэшвилла»
РПЛ: видео голов 5-го тура 19 августа
Григорий Панин: турнир в Уфе / изменения в «Салавате» / предсезонка
Василий Подколзин обменян из «Ванкувера» в «Эдмонтон»
РПЛ: видео голов 5-го тура 18 августа
Разин: турнир в Уфе, новички «Металлурга»
«Авангард» пригласил Макеева, Разин — о новом контракте
РПЛ: видео голов 5-го тура 17 августа
«Адмирал» выгнал американского форварда
«Салават Юлаев» начал с поражения / Интервью Богдана Киселевича
«Краснодар» — «Ахмат»: Кубок России, видеообзор матча
«Факел» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
ЦСКА — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
Наиль Якупов — о переходе в «Куньлунь»
«Ростов» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Локомотив»: Кубок России, видеообзор матча
Зачем «Ак Барс» расстался с Шипачевым и Войновым
РПЛ: видео голов 4-го тура 11 августа
РПЛ: видео голов 4-го тура 10 августа
Ткачев обещает вернуться на лед как можно скорее
РПЛ: видео голов 4-го тура 9 августа
Ковальчук рассказал о своем будущем
Материалы сюжета: Россия на Олимпиаде 2024: допуск на Игры в Париж — кто поедет?
Игры БРИКС оказались сильнее Олимпиады в некоторых видах спорта. Вот доказательства!
Колобков заявил, что российские фехтовальщики претендовали бы на медали Олимпиады во всех видах
Бладцева — об Олимпийской деревне: «Ничего не шокировало. Наоборот, все понравилось»
Бладцева: «В соцсетях мне писали: «Анжела, ты все равно лучшая! Чемпионка наших сердец!»
Участница Олимпиады-2024 Бладцева: «Если бы не судейство, в тройке я бы точно была»
Анжела Бладцева: «Ипотеку закрыла. Теперь 120 тысяч в месяц на все хотелки — в самый раз!»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Министр спорта и туризма Польши призвал к проверкам на предмет коррупции в НОК