Поздняков назвал Олимпиаду в Париже пустой страницей для России

Глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков поделился впечатлениями от недавно завершившихся Олимпийских игр в Париже.

«По поводу Игр в Париже достаточно много мнений: есть как положительные, так и отрицательные. Моя позиция — без участия сборной России, включающей в себя целый ряд мировых лидеров в самых разных дисциплинах, ни полноценными, ни справедливыми эти соревнования считать нельзя. В МОК, к сожалению, политический заказ одержал верх над спортивными принципами. Поэтому для нас парижская страница олимпийской истории — пустая, без текста, и уже перевернута», — сказал Поздняков журналистам.

В Париже выступали 15 российских спортсменов в нейтральном статусе с запретом на демонстрацию принадлежности к РФ. Из них только Мирре Андреевой и Диане Шнайдер в теннисе удалось попасть на пьедестал женского турнира в парном разряде.