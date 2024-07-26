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Париж-2024

Сегодня, 14:49

Правительство Германии осудило вандализм на железных дорогах во Франции

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Правительство Германии осудило серию умышленных поджогов электросети скоростных железных дорог во Франции в день открытия Олимпийских игр-2024.

«Правительство ФРГ самым решительным образом осуждает это нападение», — заявила председатель кабинета министров Германии Кристиане Хофман на брифинге в Берлине.

Железнодорожный концерн Deutsche Bahn предупредил о перебоях в движении поездов дальнего следования из-за акта вандализма во Франции. Некоторые рейсы могут быть отменены и задержаны.

Ранее СМИ сообщали, что около 800 тысяч пассажиров во Франции остались на вокзалах из-за диверсий на железных дорогах. Особенно сильно нарушено движение на юго-восточном и атлантическом направлениях. Из-за этого ремонтные работы могут продлиться до начала следующей недели.

Олимпийские игры-2024 в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Олимпиада
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