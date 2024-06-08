Свищев о рекламе с Исинбаевой в Париже: «Очередная оплошность оргкомитета. Подготовка к Играм не на высшем уровне!»

Председатель комитета Госдумы по спорту Дмитрий Свищев в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о появлении в Париже рекламы Олимпиады-2024 с изображением российской прыгуньи с шестом, двукратной олимпийской чемпионки Елены Исинбаевой и российским флагом.

«Очередная смешная оплошность оргкомитета, который рекламирует Олимпиаду. Увидели, что флаг похож на российский, но при этом не удосужилась разобраться, кто на фотографии. В очередной раз мы видим, что это будут не самые лучшие Игры в истории. Злорадствовать не будем. Но все-таки надеемся, что Олимпиада пройдет чисто и гладко. Подготовка — так себе. Не на высшем уровне! А для России это приятно. Елена Исинбаева — гражданка России. С российским флагом — ну, приятно, что еще...», — сказал Свищев «СЭ».

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа. Российские спортсмены допущены до участия в Играх в нейтральном статусе без флага и гимна. Им будет запрещено демонстрировать любую национальную символику.