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Париж-2024

Сегодня, 17:46

Премьер-министр Румынии принял решение бойкотировать закрытие Олимпиады-2024

Сергей Разин
корреспондент
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Премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что не поедет на закрытие Олимпийских игр в Париже после того, как организаторы лишили румынскую гимнастку Ану Марию Бэрбосу бронзовой медали в вольных упражнениях.

«Я принял решение не участвовать в церемонии закрытия после скандальной ситуации в гимнастике, где с нашими спортсменами обошлись абсолютно непорядочно. Отозвать медаль, заработанную честным трудом, на основании обращения, которого не понимают ни тренеры, ни ведущие технические специалисты, совершенно недопустимо», — написал Чолаку в соцсетях.

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Ана Бэрбосу заняла третье место по итогам вольных упражнений на Олимпиаде-2024, однако позже представители американской сборной подали апелляцию на пересмотр оценок американки Джордан Чайлз. В результате одобрения апелляции Бэрбосу опустилась на четвертую строчку, а Чайлз получила бронзовую медаль.

После скандала Национальный олимпийский комитет (НОК) Румынии и Румынская федерация гимнастики обратились в Спортивный арбитражный суд (CAS).

Церемония закрытия Олимпийских игр в Париже пройдет 11 августа.

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