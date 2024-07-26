Пресс-конференция перед церемонией открытия Олимпийских игр отменена без объяснения причин

Оргкомитет Олимпийских игр в Париже без объяснения причин отменил пресс-конференцию за несколько часов до начала церемонии открытия соревнований, сообщает ТАСС.

Пресс-конференция была запланирована на 11.30 по московскому времени.

Ранее во Франции сообщили о массивной атаке на железнодорожную инфраструктуру Парижа, из-за чего было нарушено движение скоростных поездов.

Церемония открытия Олимпиады-2024 пройдет в пятницу, 26 июля. Мероприятие состоится на реке Сене и начнется в 20.30 (мск). Парад атлетов пройдет на лодках по 6-километровому маршруту от Аустерлицкого моста до Трокадеро, где запланировано финальное шоу церемонии. Метеорологи спрогнозировали сильный дождь в Париже во время церемонии открытия Игр.