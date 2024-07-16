Президент МОК Бах выступил с обращением в преддверии старта Олимпиады-2024

Президент МОК Томас Бах выступил с заявлением перед началом летней Олимпиады в Париже.

«Миллиарды людей по всему миру с нетерпением ждут Игр в Париже. В то время, когда мир раскалывается из-за многочисленных конфликтов и разногласий.

На фоне такой геополитической ситуации мы рады, что наши усилия в последние годы позволяют объединить спортсменов всех 206 национальных олимпийских комитетов, а также команду беженцев на мирных соревнованиях», — приводит слова Баха пресс-служба МОК.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян к участию в Играх в нейтральном статусе и только в индивидуальных дисциплинах. При этом россияне не смогут принять участие в параде атлетов на церемонии открытия, а их награды не будут отображаться в медальной таблице.