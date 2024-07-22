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Париж-2024

Сегодня, 21:02

Президент МОК Бах заявил об установлении нового мирового порядка

Алина Савинова
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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах отметил, что исторические потрясения переворачивают с ног на голову систему международных отношений.

«Мы являемся свидетелями становления нового мирового порядка. Исторические потрясения переворачивают с ног на голову систему международных отношений, существовавшую со времен Второй мировой войны. Тенденции очевидны: разделение экономик, узкие личные интересы берут верх над верховенством закона. Глобальный Юг против глобального Севера», — цитирует Баха ТАСС.

Президент МОК также заявил, что в новом мировом порядке «сотрудничество» и «компромисс» считаются пренебрежительными терминами. По его словам, эти тенденции вызывают у Международного олимпийского комитета глубокую тревогу, поскольку они противоречат миссии организации по объединению.

19 июля МОК объявил о начале олимпийского перемирия. В организации подчеркнули, что Олимпийские игры-2024 в Париже станут мощным напоминанием о том, «что мы все можем мирно собраться вместе».

Источник: ТАСС
Олимпиада
Томас Бах
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