Президент МОК Томас Бах заявил, что не будет переизбираться на новый срок

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Глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах не будет переизбираться на новый срок. Его полномочия заканчиваются в 2025 году.
«Я очень ценю все ваши комментарии и аргументы. В результате глубоких размышлений и обширных дискуссий, в том числе с моей семьей, присутствующей здесь, в зале, я пришел к выводу, что не следует продлевать мои полномочия сверх срока, предусмотренного Олимпийской хартией», — приводит слова Баха ТАСС.
Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года на сессии организации в Греции.
Бах является олимпийским чемпионом-1976 по фехтованию. 70-летний специалист возглавил МОК в сентябре 2013 года. В 2021-м он был переизбран на новый четырехлетний срок, являясь единственным кандидатом на выборах.