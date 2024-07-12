Президент США Байден не поедет на Олимпиаду в Париж

Президент США Джо Байден не посетит Олимпиаду-2024 в Париже, сообщается на официальном сайте Белого дома.

Отмечается, что на церемонии открытия Игр американскую делегацию возглавит первая леди — Джил Байден, а на церемонии закрытия будет присутствовать супруг вице-президента США Камалы Харрис Дуглас Эмхофф.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже (Франция) с 26 июля по 11 августа 2024 года. Всего в соревнованиях примут участие 206 национальных олимпийских комитетов и сборная беженцев. Спортсмены разыграют 329 комплектов наград в 32 видах спорта.