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Париж-2024

Сегодня, 17:05

Принимавший участие в открытии Олимпиады актер извинился перед христианским миром

Алина Савинова
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Французский актер и певец Филипп Катерин, принимавший участие в открытии Олимпийских игр-2024, попросил прощения у христиан. По его словам, он не хотел шокировать публику образом бога Диониса.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Мероприятие подверглось критике как со стороны именитых личностей, так и зрителей за ряд провокационных эпизодов. В частности американский миллиардер Илон Маск возмутился тем, что в шоу, в котором принимали участия мужчины, переодетые в женщин, были отсылки к «Тайной вечере» Леонардо да Винчи.

«Мне очень жаль, если кого-то это шокировало. Такого намерения не было. Я был воспитан в христианской религии. И замечательное свойства христианства — это прощение. Если я кого-то обидел, то прошу о прощении. Уверен, христианский мир мне его подарит, что все поймут, что произошло недопонимание. Речь не шла о «Тайной вечери». Речь шла только о Дионисе», — приводит слова актера РИА Новости со ссылкой на CNN France.

Глава Элладской православной церкви, архиепископ Афинский и всей Греции Иероним назвал церемонию открытия Олимпиады достойной презрения.

Международный олимпийский комитет (МОК), в свою очередь, принес извинения из-за «определенных моментов» на открытии Игр-2024 в Париже.

Источник: РИА Новости
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