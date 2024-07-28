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Париж-2024

Сегодня, 20:47

Призер ЧМ по плаванию Пригода рассказал, что следит за выступлениями Сомова на Олимпиаде

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Призер чемпионатов мира по плаванию Кирилл Пригода оценил результат Евгения Сомова на дистанции 100 метров брассом на Олимпийских играх в Париже.

Сомов завершил выступление на полуфинальной стадии, показав 13-е время с результатом 1 минута ровно.

«Слежу за всей Олимпиадой в целом и за Евгением Сомовым в том числе. Интересны как мужские баталии, так и женские. Считаю выступление Евгения достойным. Он вел борьбу, плыл наравне со всеми, видна была тактика. Это опыт, который даст ему стимул плавать дальше. Я всегда выступаю за конкуренцию и рад соперничеству, ведь именно это рождает результат.

Буду рад совместным выступлениям с Евгением. Будет ли плюсом его присутствие на соревнованиях в России или нет — судить не мне, но конкуренция в стране на хорошем уровне», — цитирует Пригоду Metaratings.ru

Олимпиада пройдет с 26 июля по 11 августа. До участия в ней в нейтральном статусе допущены 15 российских спортсменов.

Источник: Metaratings
Олимпиада
Евгений Сомов
Кирилл Пригода
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