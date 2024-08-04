Продюсеры церемонии открытия Олимпиады написали жалобу на угрозы

Компания, продюсировавшей церемонию открытия Олимпийских игр в Париже, подала жалобу по поводу поступивших угроз расправы, сообщает Le Parisien.

2 августа продюсерская компания получила несколько писем с оскорблениями и угрозами в адрес художественного руководителя Томаса Джолли и ключевых директоров компании.

Церемония открытия Олимпиады в Париже прошла 26 июля. Многие известные личности, в том числе американский предприниматель Илон Маск, раскритиковали церемонию за неуважение к христианам. Также во время парада спортсменов диктор трансляции представил делегацию из Южной Кореи как атлеты из КНДР.