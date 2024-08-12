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Париж-2024

Сегодня, 00:45

Провалившую гендерный тест боксершу Хелиф заменили в качестве знаменосца сборной Алжира

Виктория Кравченко
Иман Хелиф (в центре).
Фото Reuters
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В сборной Алжира сделали замену знаменосца перед стартом церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Вместо провалившией гендерный тест боксерши Иман Хелиф флаг несла гимнастка Кайлия Немур, которая выиграла соревнования в упражнении на брусьях.

Изначально МОК сообщал, что знаменосцем Алжира станет именно Хелиф в паре с бегуном Джамелем Седжати.

Джамель Седжати и Кайлия Немур (справа).
Фото Reuters

Иман взяла золото в весе до 66 кг.

Хелиф и Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024.

В&nbsp;Париже прошла церемония закрытия Олимпиады. Церемония закрытия Олимпиады: Том Круз увез олимпийский флаг из Парижа, Билли Айлиш выступила в Лос-Анджелесе. Онлайн-трансляция

Олимпиада
Иман Хелиф
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