Провалившую гендерный тест боксершу Хелиф заменили в качестве знаменосца сборной Алжира

В сборной Алжира сделали замену знаменосца перед стартом церемонии закрытия Олимпиады в Париже. Вместо провалившией гендерный тест боксерши Иман Хелиф флаг несла гимнастка Кайлия Немур, которая выиграла соревнования в упражнении на брусьях.

Изначально МОК сообщал, что знаменосцем Алжира станет именно Хелиф в паре с бегуном Джамелем Седжати.

Джамель Седжати и Кайлия Немур (справа). Фото Reuters

Иман взяла золото в весе до 66 кг.

Хелиф и Линь Юйтин дисквалифицировали на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов. Хелиф сняли с соревнований в категории до 66 кг, Линь Юйтин лишили бронзы в весе до 57 кг. При этом обе спортсменки поехали на Олимпиаду-2024.