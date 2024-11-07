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Париж-2024

7 ноября, 23:35

Путин считает, что сцены открытия Олимпиады в Париже были оскорбительными для христиан

Алина Савинова
Владимир Путин.
Фото kremlin.ru
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Президент России Владимир Путин оценил сцены открытия Олимпийских игр 2024 года в Париже.

«Что касается того, что мы видели на открытии — честно сказать, я даже не смотрел вначале, мне потом сказали, что там что-то происходило, и я посмотрел — ну, я не знаю, на что рассчитывали и зачем это делали организаторы, зачем это МОК пропустил. Это, безусловно, было оскорбительно для миллионов верующих христиан», — приводит РИА Новости слова Путина.

Церемония открытия Олимпиады прошла 26 июля. Многие пользователи соцсетей, а также известные личности выразили возмущение увиденной на мероприятии пародией на «Тайную вечерю» с участием трансвеститов и представителей ЛГБТ-сообщества (запрещенная в России экстремистская организация).

Позже режиссер постановки Тома Жолли заявил, что не хотел проявлять неуважения к какой-либо религии, а то, что все приняли за «Тайную вечерю», на самом деле являлось отсылкой к языческому празднику, связанному с богами Олимпа.

Источник: РИА Новости
Олимпиада
Владимир Путин

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