Надаль — о завершении карьеры: «Когда Олимпиада закончится, я приму необходимые решения»

22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Вы спрашиваете об этом каждый раз. Я каждый день стараюсь изо всех сил. Когда этот турнир закончится, я приму необходимые решения, основываясь на том, как буду себя чувствовать и чего хотеть. Сегодня я не знаю», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Испанский теннисист отметил, что если почувствует, что уже не может соревноваться, то примет решение остановиться.

Во втором круге Олимпиады-2024 Надаль проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 4:6. Счет в личных встречах стал 31-29 в пользу Джоковича.

38-летний испанец на Играх в Париже еще сыграет в паре с Карлосом Алькарасом.