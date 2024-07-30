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Париж-2024

Сегодня, 03:45

Надаль — о завершении карьеры: «Когда Олимпиада закончится, я приму необходимые решения»

Ана Горшкова
Корреспондент
Рафаэль Надаль.
Фото Reuters
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22-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль ответил на вопрос о завершении карьеры.

«Вы спрашиваете об этом каждый раз. Я каждый день стараюсь изо всех сил. Когда этот турнир закончится, я приму необходимые решения, основываясь на том, как буду себя чувствовать и чего хотеть. Сегодня я не знаю», — сказал Надаль на пресс-конференции.

Испанский теннисист отметил, что если почувствует, что уже не может соревноваться, то примет решение остановиться.

Новак Джокович и&nbsp;Рафаэль Надаль. Джокович закрыл олимпийскую дверь перед Надалем. Хотя чуть было не заигрался в поддавки

Во втором круге Олимпиады-2024 Надаль проиграл сербу Новаку Джоковичу со счетом 1:6, 4:6. Счет в личных встречах стал 31-29 в пользу Джоковича.

38-летний испанец на Играх в Париже еще сыграет в паре с Карлосом Алькарасом.

Теннис
Рафаэль Надаль
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