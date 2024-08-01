В Париже шестой медальный день летней Олимпиады 2024

В четверг, 1 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже шестой медальный день.

В столице Франции продолжают выступления российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер (четвертьфинал в паре), а также пловец Евгений Сомов (квалификация на 50-метровке вольным стилем).

Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.

Летние Олимпийские игры 2024 в Париже. Расписание матчей и соревнований 1 августа, четверг

Легкая атлетика

8.30 Мужчины. Ходьба 20 км

10.20 Женщины. Ходьба 20 км

Бадминтон

9.30 Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

14.00 Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала

Мужчины. Одиночный разряд. 1/8 финала

19.30 Микст. Полуфинал

Баскетбол 3х3

Женщины. Групповой турнир

10.00 Китай — Австралия

10.30 Германия — Канада

13.30 Азербайджан — Франция

14.00 США — Австралия

19.00 Китай — Испания

19.30 Германия — Азербайджан

22.30 США — Испания

23.00 Канада — Франция

Мужчины. Групповой турнир

11.05 Нидерланды — Сербия

11.35 Китай — Латвия

14.35 Польша — Литва

15.05 Франция — Нидерланды

20.05 Литва — США

20.35 Китай — Польша

23.35 Сербия — Франция

0.05 Латвия — США

Пляжный волейбол

10.00 Мужчины. Матчи группового турнира

12.00 Женщины. Матчи группового турнира

Гандбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Нидерланды — Бразилия

12.00 Корея — Швеция

15.00 Испания — Венгрия

17.00 Ангола — Франция

20.00 Германия — Дания

22.00 Словения — Норвегия

Гольф

10.00 Мужчины. Раунд 1

Волейбол

Женщины. Групповой турнир

10.00 Турция — Доминикана

14.00 Бразилия — Япония

18.00 Италия — Нидерланды

22.00 Франция — Китай

Стрельба из лука

10.30 Мужчины. Индивидуальное первенство. 1/32 финала

10.56 Индивидуальное первенство. 1/32 финала

11.22 Индивидуальное первенство. 1/16 финала

11.35 Индивидуальное первенство. 1/16 финала

Академическая гребля

10.30 Женщины. Одиночки. Полуфиналы

10.40 Женщины. Одиночки. Полуфиналы

10.50 Мужчины. Одиночки. Полуфиналы

11.00 Мужчины. Одиночки. Полуфиналы

12.18 Женщины. Двойки парные. Финал

12.30 Мужчины. Двойки парные. Финал

12.50 Женщины. Четверки. Финал

13.10 Мужчины. Четверки. Финал

Стрельба

10.30 Мужчины. Винтовка из трех положений, 50 м. Финал

13.00 Женщины. Винтовка из трех положений, 50 м. Квалификация

Хоккей на траве

Мужчины. Групповой турнир

11.00 Индия — Бельгия

11.30 Новая Зеландия — Австралия

13.45 Франция — Великобритания

14.15 Аргентина — Ирландия

Женщины. Групповой турнир

18.00 США — Великобритания

18.30 Испания — ЮАР

20.45 Япония — Франция

21.45 Аргентина — Австралия

Дзюдо

11.00 Мужчины, до 100 кг. Предварительные стадии

Женщины. до 78 кг. Предварительные стадии

17.00 Мужчины, до 100 кг. Финальные стадии

Женщины. до 78 кг. Финальные стадии

Настольный теннис

11.00 Женщины. Одиночный разряд. 1/4 финала

12.00 Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

Водное поло

Мужчины. Групповой турнир

11.30 Греция — США

13.05 Сербия — Испания

16.00 Франция — Австралия

17.35 Италия — Черногория

20.30 Румыния — Хорватия

22.05 Венгрия — Япония

Бокс

12.00 Женщины. До 50 кг. 1/8 финала

12.48 Женщины. До 66 кг. 1/8 финала

13.36 Женщины. До 54 кг. 1/4 финала

13.52 Мужчины. До 63,5 кг. 1/4 финала

14.08 Мужчины. До 92 кг. 1/4 финала

Баскетбол

Женщины. Групповой турнир

12.00 Япония — Германия

14.30 Австралия — Канада

18.15 Франция — Нигерия

22.00 Бельгия — США

Конный спорт

12.00 Командный конкур. Квалификация

Плавание

12.00 Женщины. 200 м, спина. Предварительные заплывы

12.16 Мужчины. 50 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

12.40 Мужчины. 200 м, комплекс. Предварительные заплывы

12.56 Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Предварительные заплывы

21.30 Женщины. 200 м, баттерфляй. Финал

21.37 Мужчины. 200 м, спина. Финал

21.44 Мужчины. 50 м, вольный стиль. Полуфиналы

22.04 Женщины. 200 м, брасс. Финал

22.11 Женщины. 200 м, спина. Полуфиналы

22.35 Мужчины. 200 м, комплекс. Полуфиналы

22.49 Женщины. Эстафета 4х200 м, вольный стиль. Финал

Фехтование

12.50 Женщины. Командная рапира. 1/4 финала

15.50 Женщины. Командная рапира. Полуфиналы

20.10 Женщины. Командная рапира. За 3-е место

21.30 Женщины. Командная рапира. Финал

Теннис

Мужчины. Одиночный разряд. 1/4 финала

не ранее 14.30 Карлос Алькарас (Испания) — Томми Пол (США)

Александр Зверев (Германия) — Лоренцо Музетти (Италия)

не ранее 16.00 Каспер Рууд (Норвегия) — Феликс Оже-Альяссим (Канада)

не ранее 19.00 Новак Джокович (Сербия) — Стефанос Циципас (Греция)

Женщины. Одиночный разряд. 1/2 финала

Женщины. Парный разряд. 1/4 финала

не ранее 16.00 Мирра Андреева / Диана Шнайдер — Барбора Крейчикова / Катерина Синякова (Чехия)

Мужчины. Парный разряд. 1/4 финала

Микст. 1/2 финала

Парусный спорт

13.15 Мужчины. Лазер. Гонки 1-2

15.43 Мужчины. Скифф. Финальная гонка

16.03 Женщины. Виндсерфинг. Гонки 12-20

16.35 Женщины. Лазер Радиал (ILCA 6). Гонки 1-2

16.43 Женщины. Скифф. Финальная гонка

16.53 Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 11-18

20.30 Мужчины. Виндсерфинг. Гонки 19-20

Гребной слалом

16.30 Мужчины. Байдарки-одиночки. Полуфинал

18.30 Мужчины. Байдарки-одиночки. Финал

Спортивная гимнастика

19.15 Женщины. Личное многоборье. Финал

Серфинг

20.00 Мужчины. 1/4 финала

22.24 Женщины. 1/4 финала

0.48 Мужчины. 1/2 финала

2.00 Женщины. 1/2 финала

Велоспорт

21.00 Мужчины. BMX-кросс Четвертьфиналы

21.20 Женщины. BMX-кросс Четвертьфиналы

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в четверг, 1 июля.