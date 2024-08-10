Сегодня, 07:00
В субботу, 10 августа, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пятнадцатый медальный день.
Будут разыграны очередные комплекты наград в легкой атлетике, боксе и вольной борьбе.
В баскетболе пройдет финал мужского турнира Франция — США, а в волейболе золото разыграют Франция и Польша.
В футболе пройдет финал женского турнира Бразилия — США, а в гандболе золото разыграют Норвегия и Франция.
Представляем расписание всех стартов и матчей соревновательного дня Олимпиады в Париже, а также напоминаем о легальном способе следить за всеми событиями Игр-2024.
9.00 Мужчины. Марафон
20.00 Мужчины. Прыжки в высоту. Финал
20.05 Мужчины. 800 м. Финал
20.30 Женщины. Метание копья. Финал
20.35 Женщины. 100 м с барьерами. Финал
20.50 Мужчины. 5000 м. Финал
21.15 Женщины. 1500 м. Финал
22.00 Мужчины. Эстафета 4?400 м. Финал
22.14 Женщины. Эстафета 4?400 м. Финал
10.00 Женщины. Раунд 4
10.09 Мужчины, свыше 80 кг. Финальная стадия
10.21 Женщины, свыше 67 кг. Финальная стадия
21.19 Мужчины, свыше 80 кг. Финальная стадия
21.34 Женщины, свыше 67 кг. Финальная стадия
Женщины
11.00 За 3-е место. Дания — Швеция
16.00 Финал. Норвегия — Франция
Женщины
11.00 За 3-е место. Корея — Германия
16.00 Финал. Китай — Япония
11.15 Женщины. Боулдеринг и трудность. Финал
11.20 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Полуфиналы
11.50 Женщины. Байдарки-одиночки 500 м. Полуфиналы
12.10 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Полуфиналы
12.40 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. Полуфиналы
11.20 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Финал
14.00 Женщины. Байдарки-одиночки 500 м. Финал
14.20 Мужчины. Байдарки-одиночки 1000 м. Финал
14.50 Женщины. Каноэ-одиночки 200 м. Финал
Женщины
11.35 За 3-е место. США — Нидерланды
16.35 Финал. Австралия — Испания
Мужчины
12.00 За 3-е место. Германия — Сербия
22.30 Финал. Франция — США
12.00 Женщины, до 62 кг. Утешительный раунд
Мужчины, до 74 кг и свыше 125 кг. Утешительный раунд
12.30 Женщины, до 76 кг. Предварительные стадии
Мужчины, до 65 и до 97 кг. Предварительные стадии.
20.30 Мужчины, до 74 кг. Финальная стадия
21.05 Мужчины, до 125 кг. Финальная стадия
21.50 Женщины, до 62 кг. Финальная стадия
12.30 Мужчины, до 102 кг
17.00 Женщины, до 81 кг
21.30 Мужчины, свыше 102 кг
Мужчины
14.00 Финал. Франция — Польша
Женщины
18.15 За 3-е место. Бразилия — Турция
15.00 Женщины. Групповое многоборье. Финал
11.00 Мужчины. Вышка 10 м. Полуфинал
16.00 Мужчины. Вышка 10 м. Финал
17.00 B-Boys. Групповой турнир
21.00 B-Boys. 1/4 финала
21.45 B-Boys. 1/2 финала
22.14 B-Boys. За 3-е место
22.23 B-Boys. Финал
Женщины
18.00 Финал. Бразилия — США
18.30 Мужчины. Финал
18.59 Мужчины. Трек. Мэдисон. Финал
20.30 Дуэты. Произвольная программа
22.30 Женщины, до 57 кг. Финал
22.47 Мужчины, до 57 кг. Финал
23.34 Женщины, до 75 кг. Финал
23.51 Мужчины, свыше 92 кг. Финал
23.30 Мужчины. Финал
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию доступны онлайн на сайте Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала (комментарии — на английском языке).
«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию соревновательного дня парижских Игр в субботу, 10 августа.