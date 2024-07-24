В среду, 24 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пройдет первые матчи. За два дня до церемонии открытия свои турниры начнут футболисты и регбисты.

В футбольном турнире мужчин первыми пройдут матчи Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания, закроют игровой день встречи Франция — США и Мали — Израиль.

В турнире мужчин по регби-7 первыми пройдут матчи Австралия — Самоа и Аргентина — Кения. Франция в первый день сыграет с США и Уругваем.

Приводим расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр — московское.

Олимпиада 2024. Футбол. Мужчины. Расписание матчей 24 июля

16.00. Группа В. Аргентина — Марокко

16.00. Группа С. Узбекистан — Испания

18.00. Группа А. Гвинея — Новая Зеландия

18.00. Группа С. Египет — Доминиканская Республика

20.00. Группа В. Ирак — Украина

20.00. Группа D. Япония — Парагвай

22.00. Группа А. Франция — США

22.00. Группа D. Мали — Израиль

Олимпиада 2024. Регби-7. Мужчины. Расписание матчей 24 июля

15.30. Группа B. Австралия — Самоа

16.00. Группа B. Аргентина — Кения

16.30. Группа C. Франция — США

17.00. Группа C. Фиджи — Уругвай

17.30. Группа А. Ирландия — ЮАР

18.00. Группа А. Новая Зеландия — Япония

19.00. Группа B. Австралия — Кения

19.30. Группа B. Аргентина — Самоа

20.00. Группа C. Франция — Уругвай

20.30. Группа C. Фиджи — США

21.00. Группа А. Ирландия — Япония

21.30. Группа А. Новая Зеландия — ЮАР

Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию в онлайн версии значатся в календаре эфиров официального сайта Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала.