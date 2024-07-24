Сегодня, 11:30
В среду, 24 июля, на летних Олимпийских играх-2024 в Париже пройдет первые матчи. За два дня до церемонии открытия свои турниры начнут футболисты и регбисты.
В футбольном турнире мужчин первыми пройдут матчи Аргентина — Марокко и Узбекистан — Испания, закроют игровой день встречи Франция — США и Мали — Израиль.
В турнире мужчин по регби-7 первыми пройдут матчи Австралия — Самоа и Аргентина — Кения. Франция в первый день сыграет с США и Уругваем.
Приводим расписание событий на Олимпиаде сегодня. Время начала игр — московское.
16.00. Группа В. Аргентина — Марокко
16.00. Группа С. Узбекистан — Испания
18.00. Группа А. Гвинея — Новая Зеландия
18.00. Группа С. Египет — Доминиканская Республика
20.00. Группа В. Ирак — Украина
20.00. Группа D. Япония — Парагвай
22.00. Группа А. Франция — США
22.00. Группа D. Мали — Израиль
15.30. Группа B. Австралия — Самоа
16.00. Группа B. Аргентина — Кения
16.30. Группа C. Франция — США
17.00. Группа C. Фиджи — Уругвай
17.30. Группа А. Ирландия — ЮАР
18.00. Группа А. Новая Зеландия — Япония
19.00. Группа B. Австралия — Кения
19.30. Группа B. Аргентина — Самоа
20.00. Группа C. Франция — Уругвай
20.30. Группа C. Фиджи — США
21.00. Группа А. Ирландия — Япония
21.30. Группа А. Новая Зеландия — ЮАР
Прямые трансляции соревнований Олимпиады-2024 в Париже на Россию в онлайн версии значатся в календаре эфиров официального сайта Международного олимпийского комитета (МОК) в русскоязычной версии портала.